(Foto) požar kraj pruge u Brusniku zaustavio vozove između Zaječara i Negotina: Izgorelo oko 400 pragova na kolosecima i skretnicama

Blic pre 3 sata
Infrastruktura železnice Srbije saopštila je večeras da je u prekidu železnički saobraćaj na relaciji Zaječar - Negotin zbog požara koji se dogodio u blizini pruge u Brusniku danas u 15.00 časova.

Otpravnik vozova u Brusniku prijavio je najpre da gore pragovi na prvom i četvrtom koloseku. Požar se tokom popodneva proširio i na železničku infrastrukturu, pa je u stanici Brusnik vatra zahvatila četiri stanična koloseka, a izgorela je i polovina pragova na četvrtoj i petoj skretnici. Ukupno je izgorelo oko 400 pragova na kolosecima i skretnicama. Prema informacijama dežurnog železničkog osoblja na terenu, požar je veliki, a vatrogasne jedinice su na mestu
ZaječarŽeleznice SrbijepožarNegotin

