Požar kod Brusnika prekinuo železnički saobraćaj Zaječar–Negotin: Izgorelo oko 400 pragova

Zbog požara koji je danas oko 15.00 časova izbio u blizini pruge u Brusniku, železnički saobraćaj na relaciji Zaječar – Negotin je u prekidu, saopštila je Infrastruktura železnice Srbije.

Požar je zahvatio pragove na kolosecima i stanici, ukupno oko 400 pragova, a vatrogasne jedinice deluju kako bi sprečile širenje plamena na okolne objekte. Prema informacijama dežurnih železničara, požar je izuzetno veliki i pristup mestu događaja trenutno nije moguć. Pravovremenom intervencijom sprečena je veća nesreća, a iz kompanije podsećaju da svaki požar u blizini pruge brzo ugrožava koloseke i infrastrukturu. Kako su naveli u saopštenju, to nije prvi letnji