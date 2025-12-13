Skupštinski odbor utvrdio listu kandidata za Savet REM koje su predložile nacionalne manjine

Beta pre 32 minuta

Odbor Skupštine Srbije za kulturu i informisanje je na današnjoj sednici utvrdio listu od dva kandidata za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) koje su predložili nacionalni saveti nacionalnih manjina.

Na sajtu Skupštine Srbije piše da je Odbor razmotrio dopunu dokumentacije za kandidate Sretena Jovanovića i Ištvana Bodžonija i da je posle rasprave usvojio Izveštaj o otklanjanju nedostataka predloga kandidata za člana Saveta REM.

U nastavku sednice je razmotren Prigovor udruženja Građanske inicijative koji posle rasprave nije prihvaćen.Predsednica Odbora Nevena Đurić je pozvala predstavnike nevladinog sektora i nacionalnih saveta nacionalnih manjina da se sastanu da bi zajedno radili na nalaženju kompromisnog rešenja prihvatljivog za sve strane.

Poslanici Skupštine Srbije izabrali su 12. novembra osam od devet članova za novi saziv Saveta REM, čiji će mandati trajati dve, četiri ili šest godina.

Poslanici nisu izabrali nijednog od dva kandidata koje su predložili nacionalni saveti nacionalnih manjina jer se tome usprotivio Savez vojvođanskih Mađara koji je deo vladajuće koalicije, i koji tvrdi da predloženi kandidati nisu odražavali stvarnu volju tih saveta.

Izabrani članovi Saveta REM Rodoljub Šabić, Ira Prodanov Krajišnik, Mileva Malešić i Dubravka Valić Nedeljković najavili su ostavke na te funkcije jer "ne pristaju da budu birani u procesu koji politiku stavlja iznad zakona", ali su podnošenje ostavki uslovili izborom predstavnika koje predlažu nacionalni saveti nacionalnih manjina.

(Beta, 13.12.2025)

Ključne reči

Skupština SrbijeNacionalne manjineREM

