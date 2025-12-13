Subotička tužiteljka Stojsavljević: Zapaljen automobil je zastrašivanje mene i moje porodice

Beta pre 7 minuta

Tužiteljka Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici Aleksandra Stojsavljević izjavila je danas da paljenje njenog automobila pre nekoliko dana na parkingu kod zgrade gde stanuje ne smatra napadom na imovinu, već direktnim napadom na nju i njenu porodicu.

"To je bio jedan čin zastrašivanja", izjavila je Stojsavljević na skupu ispred zgrade suda, koji je organizovala Neformalna grupa sudija i tužilaca "Odbrana struke".

Kazala je da "takve poruke ne smeju da postanu prihvatljive u jednom pravnom društvu" i da očekuje brzu i efikasnu reakciju svih nadležnih organa.

"Očekujem da se meni i mojoj porodici obezbedi adekvatna zaštita i da nadležne institucije nastave da šalju jasnu poruku kako bi se ovakve i slične situacije sprečile", rekla je Stojsavljević.

Zahvalila je kolegama koje su se okupile ispred zgrade suda da bi joj pružile podršku: "Vaše prisustvo samo mi je dokaz da nisam sama, i da nismo sami, i da zajedno moramo da branimo dostojanstvo naše profesije".

Na skupu je govorio i sudija Osnovnog suda u Subotici Rajko Maravić koji je o Visokom savetu sudstva, Visokom savetu tužilaštva, Vrhovnom javnom tužiocu i predsedniku Vrhovnog suda rekao: "Za njih je poruka kratka: nemojte dozvoliti da budemo glineni golubovi".

On je onima "kojima je palo na pamet da se drznu da ovo urade ili razmišljaju da bi mogli tako nešto da urade", poručio da se zaposleni u sudu ne plaše.

"Možemo biti uplašeni dan-dva. Ali kada uđemo u ovu zgradu, sudnice, kabinete, mi taj strah više nemamo. Nastavićemo da radimo kao što smo radili do sada - po Ustavu i zakonu, a oni koji tako nešto misle da ponove, za njih samo stoji poruka da će odgovarati", istakao je sudija Maravić.

Tužiteljka Stojsavljević je među potpisnicima pisma kojim se "osuđuje napad Aleksandra Vučića na tužilaštvo", a nedavno je saslušala uhapšene huligane koji su naneli teške telesne povrede Draženu Lončaru, čoveku koji je aktivno učestvovao u antirežimskim protestima u Subotici.

U sredu je objavljeno da je policija u Subotici uhapsila dve osobe zbog sumnje da su u noći 9. na 10 decembar zapalile automobil javne tužiteljke Aleksandra Stojsavljević, dok će dvojica maloletnika koji su osumnjičeni za isto krivično delo, biti privedena Višem javnom tužilaštvu.

