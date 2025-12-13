Protestna šetnja u Novom Sadu zbog policijske brutalnosti, Jaćimović vozi građane na skup u Bačku Palanku

Novosadski studenti danas su organizovali protes i šetnju pod nazivom „Jer je odgovornost put do pravde“, zbog, kako navode, policijske brutalnosti i neadekvatnog postupanja te službe tokom prethodnih protesta širom Srbije.

Protestna šetnja završena je kod Železničke stanice, odakle će Milomir Jaćimović prevoziti one koji žele da odu na skup u Bačku Palanku. Skup u Bačkoj Palanci, od 16 časova, organizuje se na tačno četiri meseca od kada je grupa pristalica SNS na okupljene građane bacala pirotehnička sredstva. Protest u Novom Sadu je počeo u 12.30 u kampusu, a građani su su obišli nekoliko lokacija, te je prva tačka je bila MUP Stari grad. Ognjen Dudić, student novosadskog Pravnog