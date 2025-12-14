Mediji: Dečak povređen nožem na Voždovcu, prevezen u Institut za majku i dete

Danas pre 6 sati  |  N1
Mediji: Dečak povređen nožem na Voždovcu, prevezen u Institut za majku i dete
Dečak (14) večeras je, prema nezvaničnim informacijama, ranjen nožem u grudni koš, nakon čega prevezen je u Institut za majku i dete, prenosi N1, pozivajući se na Tanjug. Dečak je, kako je rečeno za Tanjug u Hitnoj pomoći, u dobrom stanju. Prema nezvaničnim informacijama koje su preneli mediji, dečak je nešto pre 22 sata utrčao u jednu piceriju u naselju Stepa Stepanović na Voždovcu, tražeći pomoć.
