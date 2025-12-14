Izboden u grudni koš! Prve informacije o stanju dečaka (14) napadnutog na Voždovcu: Oglasila se Hitna pomoć

Prevezen je u Institut za majku i dete na hitno lečenje Incident se dogodio oko 22 sata u naselju Stepa Stepanović Dečak (14) večeras je, prema nezvaničnim informacijama, povređen nožem u grudni koš, nakon čega prevezen je u Institut za majku i dete.

Dečak je, kako je rečeno za Tanjug u Hitnoj pomoći, u dobrom stanju. Prema nezvaničnim informacijama koje su preneli mediji, dečak je nešto pre 22 sata utrčao u jednu piceriju u naselju Stepa Stepanović na Voždovcu, tražeći pomoć. Hitna pomoć ga je prevezla na Institut za majku i dete i prema nezvaničnim informacijama uboden je nožem u grudni koš. (Tanjug)