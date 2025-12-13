Tužiteljka iz Subotice kojoj su zapalili automobil ispred zgrade: Zastrašivanje mene i moje porodice

Nova pre 1 sat  |  Autor: Beta
Tužiteljka iz Subotice kojoj su zapalili automobil ispred zgrade: Zastrašivanje mene i moje porodice
Tužiteljka Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici Aleksandra Stojsavljević izjavila je danas da paljenje njenog automobila pre nekoliko dana na parkingu kod zgrade gde stanuje ne smatra napadom na imovinu, već direktnim napadom na nju i njenu porodicu. „To je bio jedan čin zastrašivanja“, izjavila je Stojsavljević na skupu ispred zgrade suda, koji je organizovala Neformalna grupa sudija i tužilaca „Odbrana struke“. Kazala je da „takve poruke ne smeju da postanu
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Tužiteljka Stojsavljević: Zapaljen automobil je zastrašivanje mene i moje porodice

Tužiteljka Stojsavljević: Zapaljen automobil je zastrašivanje mene i moje porodice

Vreme pre 1 sat
Paljenje mog automobila je čin zastrašivanja, kaže tužiteljka iz Subotice

Paljenje mog automobila je čin zastrašivanja, kaže tužiteljka iz Subotice

Slobodna Evropa pre 44 minuta
Tužiteljka Stojsavljević: Zapaljen automobil je zastrašivanje mene i moje porodice

Tužiteljka Stojsavljević: Zapaljen automobil je zastrašivanje mene i moje porodice

N1 Info pre 1 sat
Subotička tužiteljka Stojsavljević: Zapaljen automobil je zastrašivanje mene i moje porodice

Subotička tužiteljka Stojsavljević: Zapaljen automobil je zastrašivanje mene i moje porodice

Beta pre 1 sat
Tužiteljka iz Subotice: Zapaljen automobil je zastrašivanje mene i porodice, očekujem zaštitu

Tužiteljka iz Subotice: Zapaljen automobil je zastrašivanje mene i porodice, očekujem zaštitu

Radio 021 pre 1 sat
Subotička tužiteljka Stojsavljević: Zapaljen automobil je zastrašivanje mene i moje porodice

Subotička tužiteljka Stojsavljević: Zapaljen automobil je zastrašivanje mene i moje porodice

Radio sto plus pre 1 sat
Subotička tužiteljka Stojsavljević: Zapaljen automobil je zastrašivanje mene i moje porodice

Subotička tužiteljka Stojsavljević: Zapaljen automobil je zastrašivanje mene i moje porodice

NIN pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

SuboticaTužilaštvo

Društvo, najnovije vesti »

Uzvik „Srbija, Srbija" prekinuo pretest Albanaca u Skoplju u znak podrške liderima OVK

Uzvik „Srbija, Srbija" prekinuo pretest Albanaca u Skoplju u znak podrške liderima OVK

Sputnik pre 9 minuta
(Foto) Kapetan Vesna Aleksić se obratila putnicima u avionu iznad Srbije: "Od kontrole letenja smo dobili važnu informaciju..."…

(Foto) Kapetan Vesna Aleksić se obratila putnicima u avionu iznad Srbije: "Od kontrole letenja smo dobili važnu informaciju..."

Blic pre 8 minuta
Novi Sad: Studentski protest protiv policijskog nasilja nad građanima

Novi Sad: Studentski protest protiv policijskog nasilja nad građanima

Serbian News Media pre 4 minuta
U Skoplju miran, ali bučan skup podške vođama bivše OVK kojima se sudi u Hagu

U Skoplju miran, ali bučan skup podške vođama bivše OVK kojima se sudi u Hagu

Novi magazin pre 4 minuta
Protestna šetnja u Novom Sadu zbog policijske brutalnosti: Uskoro polazak u Bačku Palanku, Jaćimović vozi studente i građane…

Protestna šetnja u Novom Sadu zbog policijske brutalnosti: Uskoro polazak u Bačku Palanku, Jaćimović vozi studente i građane na skup

Nova pre 9 minuta