Isturila grudi, a onda se okrenula i istakla veštačku zadnjicu: Non-stop je na TV-u i cela Srbija je zna, a tek da joj vidite novo, slobodno izdanje (foto)

Rijaliti učesnica Maja Marinković poznata je po učešću u "Pinkovim" rijalitijima, pa ćemo je tako uskoro gledati i u "Zadruzi - Eliti 9".

Ona je godinama na malim ekranima, a o njenim plastičnim operacijama se naširoko pričalo i pisalo. Maja je sad pozirala za društvene mreže u veoma slobodnom izdanju, te je snimila pozamašne, silikonske grudi. Malo potom se okrenula, pa je istakla zadnjicu koju je pojačala sa 840 kubika.