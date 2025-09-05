(Mape) uragan erin kroji vreme u Srbiji: Meteorolog otkriva šta se "kuva" u atmosferi i kada će prodor hladnog fronta: Jedna pojava biće presudna za početak zahlađenja

Posle kraćeg osveženje u pojedinim delovima Srbije, nastavlja se sunčano, toplo i suvo vreme, osim u brdsko – planinskim predelima gde je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Marko Čubrilo, meteorolog amater, najavio je pretežno sunčano i relativno toplo vreme do sredine septembra kada očekuje zahlađenje i dolazak jesenjeg tipa vremena!

Što se tiče današnjeg dana, RHMZ najavljuje da će od petka (05. septembra) biti pretežno sunčano i toplo, uz lokalni razvoj oblačnosti tek ponegde sa kratkotrajnom kišom ili plјuskom i to uglavnom u brdsko - planinskim predelima. Danas će biti i veoma toplo, iznad proseka za ovo doba godine - do 33 stepena Celzijusovih, a zbog toga su u celoj Srbiji popaljeni meteoalarmi. - Narednih desetak dana će nad nama dominirati suvo, sunčano i relativno toplo vreme.