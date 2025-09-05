(Mape) tačno ovog datuma stiže zahlađenje: Temperature padaju ispod 10 stepeni, ali pre toga spremite se za iscrpljujuće vrućine

Početak septembra, za razliku od prošle godine kada je sa meteorološkim početkom jeseni (1. septembra) osetno zahladnelo, obeležile su tropske temperature sa preko 30 stepeni Celzijusovih kao posledica ranog dolaska uragana Erin. Prema mesečnoj prognozi meteorologa Ivana Ristića, posle dvodnevnog naoblačenja sa dosta kiše, u sredu i četvrtak – letnje vreme se nastavlja sve do treće dekade septembra!

Što se tiče današnjeg dana, RHMZ najavljuje da će od petka (05. septembra) biti pretežno sunčano i toplo, uz lokalni razvoj oblačnosti tek ponegde sa kratkotrajnom kišom ili plјuskom i to uglavnom u brdsko - planinskim predelima. Danas će biti i veoma toplo, iznad proseka za ovo doba godine - do 33 stepena Celzijusovih, a zbog toga su u celoj Srbiji popaljeni meteoalarmi. Ristić objašnjava da je sezona uragana je 2024. godine počela u septembru i zato je početak