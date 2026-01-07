Studenti u blokadi najavili novi skup: Sledi konkretizacija naše borbe

Danas pre 2 sata  |  Danas online
Studenti u blokadi novosadskih fakulteta najavili su novi skup „17. januara u Novom Sadu.

Video koji su na Instagramu objavili ne samo da poziva na skup već i poručuje da sledi konkretizacija njihove borbe. „Šta znači pobeda?“ upitali su studenti retorički i odgovrili: „Ali za čas da se vratimo na početak. Mi studenti nismo slutili šta nas sve čeka kada smo krenuli u ovu borbu. Od tog momenta gradili smo zajedništvo. U blokadi, u radosnim momentima, u problemima. Nismo se delili, već smo gradili jedinstvo. Trudom i radom smo zadobili poverenje, a
Novi Sad

U Danilovgradu evakuisano 12 osoba zbog poplava

U Danilovgradu evakuisano 12 osoba zbog poplava

Beta pre 17 minuta
Na platou ispred Hrama Svetog Save lomljenje česnice sa 33 zlatnika

Na platou ispred Hrama Svetog Save lomljenje česnice sa 33 zlatnika

Beta pre 32 minuta
Mojsilović sa saradnicima prisustvovao božićnoj liturgiji u crkvi na Topčideru

Mojsilović sa saradnicima prisustvovao božićnoj liturgiji u crkvi na Topčideru

RTV pre 47 minuta
Sofronijević: Železnički saobraćaj funkcioniše bez većih zastoja

Sofronijević: Železnički saobraćaj funkcioniše bez većih zastoja

RTV pre 17 minuta