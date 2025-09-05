Ministarka Macura i ambasador udružuju snage za porodične politike Srbije i Mađarske

Ministarka Macura i ambasador udružuju snage za porodične politike Srbije i Mađarske

Ministarka bez portfelja zadužena za rodnu ravnopravnost, sprečavanje nasilja nad ženama i ekonomsko i političko osnaživanje žena Tatjana Macura razgovarala je sa ambasadorom Mađarske Jožefom Mađarom o usklađenosti porodičnih politika u obe zemlje i razmenila stavove i iskustva u vezi sa podrškom osnivanju porodica i ekonomskom osnaživanju žena, što otvara mogućnost za buduću saradnju i zajedničke inicijative.

Tokom susreta potvrđeni su izuzetno dobri partnerski odnosi između Srbije i Mađarske, uz obostranu želju za daljim zbližavanjem i skorijim prevazilaženjem administrativnih granica koje nas razdvajaju, navodi se u saopštenju resornog ministarstva. Značajan deo razgovora bio je posvećen međunarodnoj konferenciji na visokom političkom nivou - BWC RISE 2025, koja će se uskoro održati u Beogradu, gde će kao jedan od glavnih govornika učestvovati mađarski ministar
Mađarska

