Zdravko Ponoš: Vučić čuva Mojsilovića kao svoje kulturno dobro i menja Zakon o Vojsci da sve što mu naredi od sada bude po zakonu

General Zdravko Ponoš, predsednik Srbija centra (SRCE) ukazao je da se predloženim izmenama Zakona o vojsci, unosi odredba po kojoj načelnik Generalštaba komanduje Vojskom ne samo u skladu sa zakonom kako je regulisano po važećem Zakonu, nego i u skladu sa odlukama predsednika.

Ponoš navodi da se na taj način ozakonjuje da načelnik Generalštaba uradi sve što mu predsednik naredi „u bilo kakvom stanju svesti“. Vučić čuva Mojsilovića kao svoje kulturno dobro, a ne neke tamo zgrade. Mojsilović zauzvrat traži da se menja Zakon o Vojsci kako bi sve što mu Vučić u bilo kakvom stanju svesti naredi, a on uradi sad, bilo po zakonu. I grljenje da bude po zakonu. I prekomande zbog učešća dece na protestima da budu po zakonu. I kad Kobre čuvaju