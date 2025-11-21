„Vučić čuva Mojsilovića kao kulturno dobro, jer ovaj sve sluša“: Zdravko Ponoš o promeni Zakona o vojsci

Zdravko Ponoš, nekadašnji načelnik Generalštaba, sada poslanik i predsednik opozicione stranke Srbija centar SRCE, oglasio se povodom predložene promene Zakona o vojsci, kojim se dosadašnje titulisanje Aleksandra Vučića, predsednika Srbije, kao vrhovnog komadanta, uvodi u propise.

Zdravko Ponoš je na mreži X napisao: „Vučić čuva Mojsilovića kao svoje kulturno dobro, a ne neke tamo zgrade. Mojsilović zauzvrat traži da se menja Zakon o Vojsci kako bi sve što mu Vučić u bilo kakvom stanju svesti naredi, a on uradi sad bilo po zakonu. I grljenje da bude po zakonu. I prekomande zbog učešća dece na protestima da budu po zakonu. I kad Kobre čuvaju Vučevićevog mladunca da bude po zakonu. I ponižavanje Vojske da bude po zakonu. I rušenje Generalštaba