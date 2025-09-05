Msp: odbacuje netačne tvrdnje o učešću predstavnika Srbije na Bledskom forumu

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije najodlučnije je danas odbacilo, kao neosnovane i zlonamerne, spekulacije pojedinih medija koje se odnose na učešće zvaničnih predstavnika Srbije na Bledskom strateškom forumu, koji je početkom septembra održan u Sloveniji.

"Iznenađeni smo i odgovorom koji je Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Republike Slovenije uputilo pojedinim medijima u vezi sa učešćem predstavnika Srbije na Bledskom strateškom forumu, doprinoseći na taj način širenju zlonamernih dezinformacija. Verujemo da se ovakvim pristupom šalje poruka koja nije u skladu sa partnerskim i prijateljskim odnosima koje naše dve zemlje grade, dok se istovremeno stiče utisak o pokušajima posrednog mešanja u unutrašnju