Msp: odbacuje netačne tvrdnje o učešću predstavnika Srbije na Bledskom forumu

Blic pre 6 sati
Msp: odbacuje netačne tvrdnje o učešću predstavnika Srbije na Bledskom forumu

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije najodlučnije je danas odbacilo, kao neosnovane i zlonamerne, spekulacije pojedinih medija koje se odnose na učešće zvaničnih predstavnika Srbije na Bledskom strateškom forumu, koji je početkom septembra održan u Sloveniji.

"Iznenađeni smo i odgovorom koji je Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Republike Slovenije uputilo pojedinim medijima u vezi sa učešćem predstavnika Srbije na Bledskom strateškom forumu, doprinoseći na taj način širenju zlonamernih dezinformacija. Verujemo da se ovakvim pristupom šalje poruka koja nije u skladu sa partnerskim i prijateljskim odnosima koje naše dve zemlje grade, dok se istovremeno stiče utisak o pokušajima posrednog mešanja u unutrašnju
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Ministarstvo spoljnih poslova: Netačne tvrdnje da je Vučić tražio učešće na Bledskom strateškom forumu

Ministarstvo spoljnih poslova: Netačne tvrdnje da je Vučić tražio učešće na Bledskom strateškom forumu

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Slovenija

Politika, najnovije vesti »

Setite se, voljeni Milošević je sahranjen u dvorištu noću

Setite se, voljeni Milošević je sahranjen u dvorištu noću

Radar pre 3 sata
Ministarstvo spoljnih poslova: Netačne tvrdnje da je Vučić tražio učešće na Bledskom strateškom forumu

Ministarstvo spoljnih poslova: Netačne tvrdnje da je Vučić tražio učešće na Bledskom strateškom forumu

Danas pre 3 sata
Ima bunta, straha nema

Ima bunta, straha nema

Radar pre 3 sata
Evroposlanik Prebilič: Vučić suštinski ne razume šta je demokratija

Evroposlanik Prebilič: Vučić suštinski ne razume šta je demokratija

Danas pre 3 sata
Pet godina Vašingtonskog sporazuma – Hoti o „propuštenoj šansi“, Vučić iz Kine poručuje: „Nema priznanja Kosova“…

Pet godina Vašingtonskog sporazuma – Hoti o „propuštenoj šansi“, Vučić iz Kine poručuje: „Nema priznanja Kosova“

Danas pre 4 sati