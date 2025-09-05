Ministarstvo spoljnih poslova: Netačne tvrdnje da je Vučić tražio učešće na Bledskom strateškom forumu

Danas pre 1 sat  |  FoNet
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je danas da odlučno odbacije, kako se navodi, neosnovane i zlonamerne spekulacije pojedinih medija u vezi sa učešćem naših zvaničnih predstavnika na Bledskom strateškom forumu, održanom 1. i 2. septembra u Sloveniji.

Ministarstvo je istovremeno izrazilo iznenađenje odgovorom slovenačkog Ministarstva spoljnih i evropskih poslova, navodeći da je to doprinelo širenju dezinformacija i stvaranju utiska o pokušaju mešanja u unutrašnju političku debatu Srbije. Na forumu je Srbija, kako se dodaje, predstavljena na visokom nivou, učestvovanjem ministra spoljnih poslova Marka Đurića. Ministarstvo naglašava da su netačne tvrdnje da je predsednik Srbije tražio svoje učešće na forumu,
