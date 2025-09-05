Srbin uhapšen u Ekvadoru: Zaplenjeno 9,3 tona kokaina: U velikoj međunarodnoj akciji Europola razbijena narko banda (foto, video)

U velikoj međunarodnoj operaciji u Ekvadoru zaplenjeno je više od 9,3 tone kokaina, a uhapšeno je 12 osoba - 11 državljana Ekvadora i jedan državljanin Srbije, saopštio je danas Evropol.

Navode da je kriminalna mreža koristila privatne sigurnosne kompanije kao paravan za regrutovanje osoba već povezanih sa njihovom kriminalnom strukturom. "Ovo im je omogućilo da postave pouzdano osoblje u ključnim lukama Ekvadora, koje ostaju kritične tačke za operacije krijumčarenja kokaina. Pored toga, mreža je koristila ove privatne sigurnosne kompanije za nabavku oklopnih vozila i vatrenog oružja, koja su potom preusmeravana lokalnim kriminalnim grupama širom