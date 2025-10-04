Ako je oktobar ovakav, šta nas čeka na: Zimu?! Spremite se za temperaturne šokove i niz ledenih dana, evo koliko tačno

Prvi snežni pokrivač u Srbiji oborio je rekord na Kopaoniku gde je palo 45 cm snega što je za 1 cm više u odnosu na prethodnu rekordnu količinu, a širom Srbije zabeležene su novembarske i decembarske vrednosti temperature. Međutim, zimska epizoda u oktobru neće dugo potrajati i sledeće nedelje uz stabilizaciju očekuje se toplije vreme, ali ako je već oktobar ovakav mnogi se pitaju kakva će biti tek zima 2025/2026. godine.

Pred zahlađenje i obilne padavine uz formiranje snežnog pokrivača početkom oktobra, profesor dr Aleksandar Valjarević je izjavio da zbog pojave zapadno ruske, odnosno, istočno atlanske oscilacije očekuje da zima pred nama bude hladnija od prethodne”. - Verujem da će zima biti hladnija od prošle zimske sezone i to najviše januar i februar, pogotovo druga dekada januara. Samim tim ako bude hladnija zima možemo da očekujemo, sa dozom opreza, i malo više padavina –