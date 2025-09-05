Sutra u Novom Sadu zakazan protest zbog otkaza trojici zaposlenih u Hitnoj pomoći

Danas pre 2 sata  |  Beta
Sutra u Novom Sadu zakazan protest zbog otkaza trojici zaposlenih u Hitnoj pomoći

Skup podrške zaposlenima u Zavodu za urgentnu medicinu koji će sutra dobiti otkaz, zakazan je za 13 časova ispred zgrade te ustanove.

Kako je objavljeno u pozivu medicinara, u neformalnoj grupi „Zdravstveni radnici studentima“, troje zaposlenih iz Zavoda za urgentnu medicinu pozvani su da im se uruči otkaz ugovora o radu – dr Vanja Stanić, mst Nemanja Velikić i mst Dejan Spremić. „Oni će dobiti otkaz, ne zato što su odbili da rade svoj posao i pružaju pomoć povređenima, već dežurstvo u prostorijama SNS-a 13. avgusta bez informacije da tamo ima potrebe za pružanjem hitne medicinske pomoći, a potom
Uhapšen osumnjičeni za ubistvo u Novom Sadu: Goran (27) nasmrt izbo nožem Dejana (37): Godinama bili u sukobu, sutra sahrana navijača Partizana

Uhapšen osumnjičeni za ubistvo nožem ispred kafića u Novom Sadu

(Video) Ogroman plamen guta vozilo: Drama u Borči: Gori automobil, saobraćaj zaustavljen!

Sutra u Novom Sadu zakazan protest zbog otkaza trojici zaposlenih u Hitnoj pomoći

Pogledajte kako je uhapšen ubica iz novog sada: Oglasio se MUP: Krio se u stanu kod saučesnika, policija pronašla nož kojim je Goran ubio Dejana (foto, video)

Snimali kako žrtvi guraju kolac u usta: Jezivi detalji drame u Prokuplju: Nožem ga sekli po genitalijama, pa se pijani hvalili po selu

