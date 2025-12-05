Muškarac poginuo na železničkoj stanici u Zemunu kada je na njega naleteo voz

Teška saobrajna nezgoda dogodila se sinoć na železničkoj stanici u Zemunu, kada je voz naleteo na muškarca (55) koji je preminuo, saopštili su iz beogradske službe Hitne pomoći.

Ekipe te službe intervenisale su 120 puta, od čega je 17 intervencija bilo na javnim mestima. Za pomoć su najviše zvale osobe sa astmom, respiratornim infekcijama i povišenom temperaturom, prenela je Radio-televizija Srbije. Dežurne zdravstvene ustanove za danas su Kliničko-bolnički centar (KBC) „Dr Dragiša Mišović“, KBC Zemun i Institut za majku i dete. ***