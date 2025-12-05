Teška nesreća u Zemunu: Voz naleteo na muškarca (55), preminuo na licu mesta

Serbian News Media pre 1 sat
Teška nesreća u Zemunu: Voz naleteo na muškarca (55), preminuo na licu mesta

Teška saobrajna nezgoda dogodila se sinoć na železničkoj stanici u Zemunu, kada je voz naleteo na muškarca (55) koji je preminuo, saopštili su iz beogradske službe Hitne pomoći.

Ekipe te službe intervenisale su 120 puta, od čega je 17 intervencija bilo na javnim mestima. Za pomoć su najviše zvale osobe sa astmom, respiratornim infekcijama i povišenom temperaturom, prenela je Radio-televizija Srbije. Dežurne zdravstvene ustanove za danas su Kliničko-bolnički centar (KBC) „Dr Dragiša Mišović“, KBC Zemun i Institut za majku i dete.
