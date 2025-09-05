Fiba ponovo potcenjuje orlove: Srbija više nije glavni favorit za osvajanje Evrobasketa! Poslastica za grobare, nova emisija na kanalu partizana: Legendarni Peđa Mijatović prvi gost!

Hot sport pre 24 minuta
Fiba ponovo potcenjuje orlove: Srbija više nije glavni favorit za osvajanje Evrobasketa! Poslastica za grobare, nova emisija…

Jedan poraz nas je bacio sa prve na treću poziciju! Svetska košarkaška federacija (FIBA) predstavila je ažuriranu listu favorita za osvajanje Evropskog prvenstva uoči početka eliminacione faze.

Od deset najboljih reprezentacija, samo je Grčka zadržala identičnu poziciju – četvrto mesto, na kojem se nalazila i ranije. Srbija je doživela pad. Na otvaranju turnira bila je prva, ali je posle poraza od Turske u Rigi, i pored četiri trijumfa u grupi, skliznula na treću poziciju. Tim selektora Ergina Atamana ostvario je veliki napredak, prestigao „orlove“ i skočio čak četiri stepenika, pa sada zauzima drugo mesto. Ispred svih nalazi se Nemačka, koja je savršenim
Kraj jedne ere

Obrukao se sa Španijom pa napustio kormilo reprezentacije: Serđo Skariolo više nije trener Crvene Furije

Neočekivana odluka Finaca pred meč sa Srbijom

Fiba: Nemačka favorit za zlato, Srbiju pretekla i Turska

VIDEO Stoji na putu Srbije ka zlatu i ne može da promaši: Testirao koševe u Rigi i pokazao šta čeka rivale

„Drago mi je da smo u istom gradu“: Piksi sa delegacijom FSS-a posetio košarkaše Srbije u Rigi

Srbija više nije glavni favorit: Nemačka i Turska najbolje kotirane na zvaničnom sajtu Evrobasketa

Stojković: „Došli smo u Rigu da pobedimo i da se vraćamo kući“

Đoković protiv Alkaraza – Sukob generacija na US Openu

Basketaši Srbije rutinski savladali Italiju na otvaranju Evropskog prvenstva

AdmiralBet više od FIBA veruje u Srbiju, ovo je kvota da "orlovi" osvajaju evropsko zlato!

Rasprodaja bivših zvezdinih fudbalera: Štoperi na transfer listi! Ako stadion masivno bude navijao za alkaraza jedna stvar je…

