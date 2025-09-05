Fiba ponovo potcenjuje orlove: Srbija više nije glavni favorit za osvajanje Evrobasketa! Poslastica za grobare, nova emisija na kanalu partizana: Legendarni Peđa Mijatović prvi gost!

Jedan poraz nas je bacio sa prve na treću poziciju! Svetska košarkaška federacija (FIBA) predstavila je ažuriranu listu favorita za osvajanje Evropskog prvenstva uoči početka eliminacione faze.

Od deset najboljih reprezentacija, samo je Grčka zadržala identičnu poziciju – četvrto mesto, na kojem se nalazila i ranije. Srbija je doživela pad. Na otvaranju turnira bila je prva, ali je posle poraza od Turske u Rigi, i pored četiri trijumfa u grupi, skliznula na treću poziciju. Tim selektora Ergina Atamana ostvario je veliki napredak, prestigao „orlove“ i skočio čak četiri stepenika, pa sada zauzima drugo mesto. Ispred svih nalazi se Nemačka, koja je savršenim