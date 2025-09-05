Mali: Narednih dana konačna odluka o minimalcu u 2026., predlog vlade 551 evro

Jugmedia pre 56 minuta  |  JuGmedia
Mali: Narednih dana konačna odluka o minimalcu u 2026., predlog vlade 551 evro
Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali razgovarao je danas na Kolegijumu Socijalno – ekonomskog saveta sa predstavnicima sindikata i poslodavaca o povećanju minimalne cene rada od 1. januara 2026. godine i izjavio se u narednim danima, najkasnije do 15. septembra, očekuje konačna odluka o povećanju minimalne zarade. „Prethodno je sa poslodavcima i sindikatima dogovoreno vanredno povećanje minimalne zarade od 1. oktobra ove godine, i to od 9,4
Otvori na jugmedia.info

Povezane vesti »

U narednim danima konačna odluka o povećanju minimalne zarade za 2026.

U narednim danima konačna odluka o povećanju minimalne zarade za 2026.

Ekapija pre 50 minuta
Nije malo kad daš 4.000, a račun manji za 700-800 dinara Leskovčani za Alo! iskreno o nižim cenama: Svaka čast na merama…

Nije malo kad daš 4.000, a račun manji za 700-800 dinara Leskovčani za Alo! iskreno o nižim cenama: Svaka čast na merama! (video)

Alo pre 1 sat
Očekuje se konačna odluka o minimalcu u 2026, predlog Vlade 551 evro

Očekuje se konačna odluka o minimalcu u 2026, predlog Vlade 551 evro

RTV pre 2 sata
Uskoro konačna odluka o minimalnoj ceni rada

Uskoro konačna odluka o minimalnoj ceni rada

RTK pre 1 sat
Mali: Narednih dana konačna odluka o minimalcu u 2026. godini - predlog vlade 551 evro

Mali: Narednih dana konačna odluka o minimalcu u 2026. godini - predlog vlade 551 evro

NIN pre 2 sata
Mali o povećanju minimalca od 1. januara 2026: Narednih dana konačna odluka, predlog vlade - 551 evro

Mali o povećanju minimalca od 1. januara 2026: Narednih dana konačna odluka, predlog vlade - 551 evro

Euronews pre 2 sata
Mali na Socijalno - ekonomskom savetu: Narednih dana konačna odluka o minimalcu u 2026, predlog vlade 551 evro

Mali na Socijalno - ekonomskom savetu: Narednih dana konačna odluka o minimalcu u 2026, predlog vlade 551 evro

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

SindikatSiniša Mali

Ekonomija, najnovije vesti »

Nova ekonomija: Novi direktor United Grupe Srbija je Giber Šrojen, stari saradnik Stena Milera

Nova ekonomija: Novi direktor United Grupe Srbija je Giber Šrojen, stari saradnik Stena Milera

Cenzolovka pre 15 minuta
Beograd na vodi želi da gradi višespratnice od Gazele do Sajma

Beograd na vodi želi da gradi višespratnice od Gazele do Sajma

Nedeljnik pre 21 minuta
Od 1. oktobra poskupljuje i grejanje u Beogradu

Od 1. oktobra poskupljuje i grejanje u Beogradu

Danas pre 16 minuta
Državna pomoć stočarima: Do 2.000 eura po uginulom grlu zbog bedrenice

Državna pomoć stočarima: Do 2.000 eura po uginulom grlu zbog bedrenice

SEEbiz pre 0 minuta
Više od 400.000 korisnika u Srbiji već samostalno prijavljuje stanje brojila, evo kako to da uradite sami

Više od 400.000 korisnika u Srbiji već samostalno prijavljuje stanje brojila, evo kako to da uradite sami

Blic pre 21 minuta