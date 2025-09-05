Zbog čega ovaj snimak Micića može da obraduje čitavu Srbiju?! Plej "orlova" rešio je da ubaci u petu brzinu: Da li ćemo videti onog starog Vasu protiv Finske?!

Košarkaši Srbije su na Evropskom prvenstvu grupnu fazu završili na drugoj poziciji, u osmini finala sastaće se sa Finskom, a taj meč je na programu u subotu u 20.45 časova.

Izabranici Svetislava Pešića susreli su se sa mnogo problema u Rigi, našoj reprezentaciji ništa nije polazilo za rukom, a sve je počelo sa ogromnim šokom kada je Bogdan Bogdanović spakovao kofere i otišao u Sjedinjene Američke Države. Za njega se Eurobasket ranije završio zbog povrede zadnje lože, a problemi su se nastavili... Usledile su povrede Alekse Avramovića i Tristana Vukčevića, potom poraz od Turske, a utisak je da neki igrači od samog starta ne igraju na