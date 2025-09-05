Pogledajte kakvim poklonima je Piksi raspametio Pešića u Rigi: Domaća pita sa višnjama i omiljeno piće

Košarkaška reprezentacija Srbije učestvuje na Eurobsketu 2025 čija se nokaut faza igra u Rigi, a u glavnom gradu Letonije u subotu popodne igraće i fudbalski tim naše zemlje.

Svet sporta, pre svega košarkaški i fudbalski, znaju genezu podrške i prijateljstva selektora Svetislava Pešića i Dragana Stojkovića, a koliko je ona iskrena i jaka najbolje govore slike iz Rige. Samo što je fudbalska reprezentacija Srbije sletela u letonsku prestonicu gde je u subotu očekuje veoma važan meč protiv domaćina u okviru kvalifikacija za Prvenstvo sveta, selektor Dragan Stojković izrazio je želju da odmah poseti bazu košarkaške reprezentacije koja u