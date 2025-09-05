"Srbija je i dalje favorit na Eurobasketu": Francuza ne zanima šta pišu Hrvati, veruje u Pešićeve "orlove"

Francuzi su stigli u Rigu posle osvajanja prvog mesta u grupi i u odličnom raspoloženju su pred meč sa Gruzijom u osmini finala Eurobasketa.

Po završetku prvog treninga u Letoniji sa medijima je pričao Ajzea Kordinije. "Odradili smo posao, završili smo grupu kao prvi i ostvarili prvi cilj. Neka ples sada počne", nasmejao se Kordinije. Čim je Grčka pobedila Španiju, kada je postalo jasno da Gruzija ide dalje, razgovarao je sa svojim prijateljem Tokom Šengelijom koji igra za gruzijsku reprezentaciju. "Pričao sam odmah posle meča sa Grčkom, prvi put smao se takmičili na internacionalnom nivou. Sve je okej.