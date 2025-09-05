Vazdušni manevar Vojske Srbije nad Beogradom: Avioni nadleću prestonicu, Ministarstvo objasnilo razlog

Mondo pre 1 sat  |  Nevena Davidović
Vazdušni manevar Vojske Srbije nad Beogradom: Avioni nadleću prestonicu, Ministarstvo objasnilo razlog

U okviru priprema za vojnu paradu "Snaga jedinstva", vazduhoplovi Vojske Srbije nadletaće područje Beograda od 5. do 20. septembra 2025. godine.

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović obišao je deo jedinica Vojske Srbije koje se intenzivno pripremaju za veliku vojnu paradu koja će, pod sloganom "Snaga jedinstva". Vojna parada će biti održana 20. septembra u Beogradu, a general Mojsilović je istakao da će tada domaćoj i stranoj javnosti biti predstavljena snaga srpske vojske. Pogledajte fotografije priprema za vojnu paradu: Parada se održava povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Vojna parada “Snaga jedinstva” – Beograd pod vazdušnim nadzorom

Vojna parada “Snaga jedinstva” – Beograd pod vazdušnim nadzorom

Serbian News Media pre 25 minuta
Avioni i helikopteri Vojske Srbije nadletaće Beograd: Pripreme za vojnu paradu

Avioni i helikopteri Vojske Srbije nadletaće Beograd: Pripreme za vojnu paradu

N1 Info pre 1 sat
Ministarstvo odbrane najavilo da će avioni 15 dana nadletati područje Beograda

Ministarstvo odbrane najavilo da će avioni 15 dana nadletati područje Beograda

Danas pre 1 sat
Na nebu u narednih 15 dana biće dosta aviona i helikoptera

Na nebu u narednih 15 dana biće dosta aviona i helikoptera

Vesti online pre 1 sat
Pripreme za vojnu paradu: Vojni avioni nadletaće Beograd od danas do 20. septembra

Pripreme za vojnu paradu: Vojni avioni nadletaće Beograd od danas do 20. septembra

Sputnik pre 1 sat
Vojni avioni nadleću Beograd: Oglasilo se Ministarstvo odbrane: Evo o čemu se radi i do kada će trajati

Vojni avioni nadleću Beograd: Oglasilo se Ministarstvo odbrane: Evo o čemu se radi i do kada će trajati

Blic pre 1 sat
Vojni avioni nadletaće Beograd od danas do 20. septembra

Vojni avioni nadletaće Beograd od danas do 20. septembra

RTS pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vojna paradaVojska Srbije

Beograd, najnovije vesti »

Hitna pomoć u Beogradu imala 119 intervencija, 23 na javnim mestima

Hitna pomoć u Beogradu imala 119 intervencija, 23 na javnim mestima

Serbian News Media pre 35 minuta
Vojna parada “Snaga jedinstva” – Beograd pod vazdušnim nadzorom

Vojna parada “Snaga jedinstva” – Beograd pod vazdušnim nadzorom

Serbian News Media pre 25 minuta
Velike promene u gradskom prevozu Izmena na ovim linijama

Velike promene u gradskom prevozu Izmena na ovim linijama

Alo pre 36 minuta
„Gradska čistoća” i ovog vikenda besplatno odnosi kabasti i elektronski otpad

„Gradska čistoća” i ovog vikenda besplatno odnosi kabasti i elektronski otpad

Politika pre 11 minuta
Avioni i helikopteri Vojske Srbije nadletaće Beograd: Pripreme za vojnu paradu

Avioni i helikopteri Vojske Srbije nadletaće Beograd: Pripreme za vojnu paradu

N1 Info pre 1 sat