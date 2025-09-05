Vazdušni manevar Vojske Srbije nad Beogradom: Avioni nadleću prestonicu, Ministarstvo objasnilo razlog

U okviru priprema za vojnu paradu "Snaga jedinstva", vazduhoplovi Vojske Srbije nadletaće područje Beograda od 5. do 20. septembra 2025. godine.

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović obišao je deo jedinica Vojske Srbije koje se intenzivno pripremaju za veliku vojnu paradu koja će, pod sloganom "Snaga jedinstva". Vojna parada će biti održana 20. septembra u Beogradu, a general Mojsilović je istakao da će tada domaćoj i stranoj javnosti biti predstavljena snaga srpske vojske. Pogledajte fotografije priprema za vojnu paradu: Parada se održava povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i