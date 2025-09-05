Gledajte UŽIVO N1 Direktno: Srbijo, da li se čujemo?

N1 Info pre 57 minuta  |  N1 Beograd
Gledajte UŽIVO N1 Direktno: Srbijo, da li se čujemo?

Srbijo, da li se čujemo? - pitaju studenti Univerziteta u Novom Sadu.

Pozvali su na protest protiv kršenja autonomije univerziteta i policijske brutalnosti. Okupljanje je zakazano za 19 sati u blizini univerzitetskog kampusa - na raskrsnici Stražilovske i Bulava cara Lazara u Novom Sadu. Sa protesta u tom gradu izveštavaće reporterke Ksenija Pavkov, Žaklina Tatalović i Tamara Stojanović, a sa skupova u Kragujevcu, Novom Pazaru, Nišu i Kraljevu - Nataša Lazarević, Nenad Božović, Milan Stojanović i Nebojša Jovanović. Protest će sa
Počeo protest "Srbijo, da li se čujemo?" u Novom Sadu, ispred DIF-a pripadnici policije

RTV pre 7 minuta
Protest studenata "Srbijo, da li nas čuješ" u Novom Sadu, okupljanja u više gradova

NIN pre 57 minuta
Protest u Novom Sadu: Blokirana raskrsnica Stražilovske i Bulevara cara Lazara, u blizini kampusa Univerziteta (foto)

Blic pre 22 minuta
Počeo protest u Novom Sadu, skupovi i u drugim gradovima Srbije zbog optužbi za policijsku brutalnost

BBC News pre 22 minuta
Dijana Hrka, majka Stefana Hrke koji je nastradao u padu nadstrešnice, na protestu u Novom Sadu: „Da i mi dočekamo pravdu“…

Nova pre 7 minuta
Ogromne kolone vozila na ulazu u Novi Sad

Nova pre 32 minuta
Počeo protest u Novom Sadu, skupovi i u drugim gradovima Srbije zbog optužbi za policijsku brutalnost

Radio 021 pre 12 minuta
