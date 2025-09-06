Srpkinja se izgubila u Grčkoj: Dušanku traži i policija, porodica moli za pomoć

Državljanka Srbije Dušanka Popović nestala je danas oko 19 časova u Leptokariji u Grčkoj.

Na Fejsbuk stranici " Grčka info" objavljena je njena fotografija sa apelom da ako neko vidi Dušanku, odmah obavesti porodicu. Navode da se izgubila. - Dušanka Popović se danas u Leptokariji izgubila. Pre oko sat vremena. Molim da javite na sledeći broj. 0694091701 ukoliko prepoznate gospođu. P. S. Dušanka je malo dementna - piše u objavi. Kažu da je policija obaveštena i da trenutno tragaju za njom.