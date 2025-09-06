Pronađena srpkinja u Grčkoj: Srbi objavili srećne vesti, evo gde su pronašli Dušanku

Blic pre 5 sati
Pronađena srpkinja u Grčkoj: Srbi objavili srećne vesti, evo gde su pronašli Dušanku

Srpkinja koja je danas u toku dana nestala u Leptokariji, pronađena je, navodi se u objavi na društvenim mrežama!

Državljanka Srbije Dušanka Popović, koja je nestala večeras u Leptokariji u Grčkoj, pronađena je. Na Fejsbuk stranici "Grčka info" prethodno je bila objavljena njena fotografija uz apel da, ukoliko je neko vidi, odmah obavesti porodicu. Navodilo se da se izgubila oko 19 časova i da je nestala pre oko sat vremena. U objavi je stajalo i da je Dušanka malo dementna. Srećom, potraga je uspešno završena i baka je pronađena. "Pronađena je Dušanka. Hvala svima. Baka je
