N1 Direktno u 18.30: Srbijo, da li se čujemo?

N1 Info pre 49 minuta  |  N1 Beograd
N1 Direktno u 18.30: Srbijo, da li se čujemo?

Srbijo, da li se čujemo? - pitaju studenti Univerziteta u Novom Sadu.

Pozvali su na protest protiv kršenja autonomije univerziteta i policijske brutalnosti. Okupljanje je zakazano za 19 sati u blizini univerzitetskog kampusa - na raskrsnici Stražilovske i Bulava cara Lazara u Novom Sadu. Sa protesta u tom gradu izveštavaće reporterke Ksenija Pavkov, Žaklina Tatalović i Tamara Stojanović, a sa skupova u Kragujevcu, Novom Pazaru, Nišu i Kraljevu - Nataša Lazarević, Nenad Božović, Milan Stojanović i Nebojša Jovanović. Protest će sa
