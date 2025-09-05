Nove cene goriva u Srbiji: Evrodizel 194, benzin 181 dinar po litru do 12. septembra

Naslovi.ai pre 8 minuta
Vlada Srbije produžila uredbu o maksimalnim cenama goriva; evrodizel poskupeo za dinar, benzin za dva dinara po litru, cene važe do 12. septembra.

Vlada Srbije donela je uredbu kojom su maksimalne cene goriva produžene na još šest meseci. U narednih sedam dana, do 12. septembra, litar evrodizela koštaće 194 dinara, što je dinar više nego prošle nedelje, dok će benzin evropremijum BMB biti 181 dinar, skuplji za dva dinara. Cena dizela za poljoprivrednike je 179 dinara po litru. Danas N1 Info Nova Novi magazin Jugmedia Forbes Biznis.rs RTV Novi Pazar

Cene nafte na svetskim berzama pale su u poslednje vreme, sa Brent na oko 67 dolara po barelu i američkom sirovom naftom WTI na oko 63,5 dolara, usled povećane ponude i rasta zaliha u SAD. Ove promene na tržištu ne odražavaju se trenutno na cene goriva u Srbiji. Kurir Mondo

Nove cene goriva važiće na pumpama u Srbiji od danas od 15 časova do petka, 12. septembra. Očekuje se da će uredba o ograničenju cena i dalje uticati na stabilnost cena goriva u narednom periodu. Radio 021 Moj Novi Sad B92 In medija Ekapija Sputnik

Naslovi.ai pre 8 minuta
