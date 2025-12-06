Javne nabavke, tajni dilovi

U lavirintima netransparentnih javnih nabavki u Srbiji netragom nestane između jedne i po i tri milijarde evra. U prestonici sve češće uslovi za tendere se kroje po meri privilegovanih privatnih firmi, a pride nema dokaza da su one uradile ono za šta su više nego dobro plaćene

„Prvo što ćemo uraditi (ako osvojimo vlast) je da ćemo se obračunati sa korupcijom, koja godišnje isisa iz Srbije milijardu evra“, poručio je u novembru 2011, tadašnji lider SNS-a, Tomislav Nikolić. „Donećemo novi zakon o javnim nabavkama, ustanovićemo nultu toleranciju za svako nezakonito ponašanje“, obećavao je Nikolić pola godine pre nego što će, u maju 2012, pobediti u drugom krugu predsedničkih izbora. I njegov naslednik na mestu šefa države, Aleksandar Vučić,