Batut: Registrovana 34 slučaja groznice Zapadnog Nila

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da su na teritoriji Srbije do 31. avgusta, registrovana 34 slučaja oboljevanja od groznice Zapadnog Nila u humanoj populaciji.

Prema podacima dostavljenim Batutu, prijavljeni slučajevi groznice Zapadnog Nila su na teritoriji 12 okruga i to u Beogradu gde je zabeleženo 10 slučajava, kao i u Južnobačkom okrugu gde je zabeleženo osam slučajeva, u Južnobanatskog okrugu zabeleženo je tri slučaja, kao i u Srеdnjоbаnаtskom okrugu gde je takođe zabeleženo tri slučaja, dok je u Severnobanatskom i Moravičkom okrugu zabeležno po dva slučaja. U Pomoravskom, Podunavskom, Raškom, Braničevskom,