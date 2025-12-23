Ako ovih dana putujete u Beč, ovo morate da znate: Šta i kada ne radi u jednom od omiljenih gradova Srba

Božićni praznici spadaju u dane s najvećim prometom u bečkom ugostiteljstvu Većina ljudi Badnje veče tradicionalno provodi kod kuće u krugu porodice Bečki ugostitelji i tokom Božića rade punim kapacitetom.

Posebno 25. i 26. decembar ubrajaju se među dane sa najvećim prometom u godini. Oko dve trećine ugostiteljskih objekata otvoreno je bar jednog od ta dva praznična dana, saopštila je Privredna komora Beča. Tokom decembra i januara i veliki broj naših ljudi koji radi u Beču dolazi u Srbiju, ali i naši odavde često tokom decembra i januara putuje u austrijsku prestonicu na advent i uopšte za praznike. Beč je jedan od najpopularnijih destinacija našim ljudima. Ono što