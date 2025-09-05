Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo u fudbalu

Politika pre 1 sat
Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo u fudbalu

Fudbaleri Slovačke pobedili Nemačku, Španija bolja od Bugarske

BRATISLAVA – Fudbalska reprezentacija Slovačke pobedila je večeras u Bratislavi selekciju Nemačke rezultatom 2:0 meču grupe A kvalifikacija za Svetsko prvenstvo. Golove za Slovačku postigli su David Hancko u 42. minutu i David Strelec u 55. Fudbaleri Španije pobedili su u Sofiji reprezentaciju Bugarske sa 3:0 u grupi E. Strelci za Španiju bili su Mikel Ojarzabal u petom, Mark Kukurelja u 30. i Mikel Merino u 38. minutu. Fudbaleri Holandije i Poljske odigrali su u
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Pobede Španije i Belgije, poraz Nemačke u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026.

Pobede Španije i Belgije, poraz Nemačke u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026.

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoHolandijaBugarskaSvetsko prvenstvo u fudbaluNemačkaPoljskakvalifikacije za svetsko prvenstvo u fudbaluŠpanijaBratislava

Sport, najnovije vesti »

Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo u fudbalu

Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo u fudbalu

Politika pre 1 sat
Al Rajan već predstavio najnovije pojačanje (VIDEO)

Al Rajan već predstavio najnovije pojačanje (VIDEO)

Danas pre 3 sata
Zoran Milanović nenajavljeno stigao na FALIŠ, festival levice koji su hrvatski veterani pokušali da zabrane

Zoran Milanović nenajavljeno stigao na FALIŠ, festival levice koji su hrvatski veterani pokušali da zabrane

Danas pre 2 sata
Francuske bokserke izbačene sa Svetskog prvenstva zbog kašnjenja testova pola

Francuske bokserke izbačene sa Svetskog prvenstva zbog kašnjenja testova pola

Sportske.net pre 3 sata
Pobede Španije i Belgije, poraz Nemačke u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026.

Pobede Španije i Belgije, poraz Nemačke u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026.

Danas pre 3 sata