Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo u fudbalu

Fudbaleri Slovačke pobedili Nemačku, Španija bolja od Bugarske

BRATISLAVA – Fudbalska reprezentacija Slovačke pobedila je večeras u Bratislavi selekciju Nemačke rezultatom 2:0 meču grupe A kvalifikacija za Svetsko prvenstvo. Golove za Slovačku postigli su David Hancko u 42. minutu i David Strelec u 55. Fudbaleri Španije pobedili su u Sofiji reprezentaciju Bugarske sa 3:0 u grupi E. Strelci za Španiju bili su Mikel Ojarzabal u petom, Mark Kukurelja u 30. i Mikel Merino u 38. minutu. Fudbaleri Holandije i Poljske odigrali su u