Porodici Alona Ohela stručnjaci procenili da je oslepeo na jedno oko

TEL AVIV – Nakon što je palestinska militantna grupa Hamas objavila propagandni video snimak na kojem se vidi Alon Ohel, koga drže kao taoca od oktobra 2023. godine, njegova porodica je danas saopštila da su im medicinski stručnjaci rekli da je on sada slep na jedno oko. „Bili smo šokirani kada smo videli Alonovo stanje.

Nakon konsultacija sa oftalmologom u Izraelu i širom sveta, jasno je da je Alon izgubio vid na desnom oku”, navodi se u saopštenju porodice, koje prenosi Tajms of Izrael. U saopštenju koje je objavio Forum talaca i nestalih porodica, porodica Alona Ohela, koji ima dvojno izraelsko-srpsko državljanstvo, je navela da „često treptanje koje se primećuje ukazuje na ozbiljne poteškoće sa fokusiranjem i vidom tokom dužeg perioda”. „Nijedan međunarodni zakon ne dozvoljava