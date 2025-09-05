U Kragujevcu danas dva protesta

U Kragujevcu će danas biti organizovana dva protesta zbog otkaza nastavnicima koji su podržali studentske zahteve i maturantske blokade.

Prvi, koji počinje u 11.30 sati, organizuju maturanti Druge kragujevačke gimnazije ispred svoje škole. U ovoj školi ugovor o radu nije produžen za pet nastavnika koji su radili na odrešeno vreme. Drugi protest, pod sloganom „Protiv odmazde, protiv otkaza, protiv nepravde“ počeće večeras u 20 sati na trgu Kod krsta,a organizuju ga zborovi i grupa građana koja podržava studentske zahteve. Podsećamo da su studentske blokade, kojima je pad nadstrešnice Železničke