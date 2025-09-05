U Kragujevcu danas dva protesta

Pressek pre 1 sat  |  Tekst i foto: M.O.
U Kragujevcu danas dva protesta

U Kragujevcu će danas biti organizovana dva protesta zbog otkaza nastavnicima koji su podržali studentske zahteve i maturantske blokade.

Prvi, koji počinje u 11.30 sati, organizuju maturanti Druge kragujevačke gimnazije ispred svoje škole. U ovoj školi ugovor o radu nije produžen za pet nastavnika koji su radili na odrešeno vreme. Drugi protest, pod sloganom „Protiv odmazde, protiv otkaza, protiv nepravde“ počeće večeras u 20 sati na trgu Kod krsta,a organizuju ga zborovi i grupa građana koja podržava studentske zahteve. Podsećamo da su studentske blokade, kojima je pad nadstrešnice Železničke
Otvori na pressek.rs

Povezane vesti »

U Kragujevcu danas dva protesta

U Kragujevcu danas dva protesta

Glas Šumadije pre 49 minuta
Dva protesta danas u Kragujevcu

Dva protesta danas u Kragujevcu

Ritam grada Kg pre 19 minuta
Maturanti Druge gimnazije u Kragujevcu pozivaju na protest podrške otpuštenim profesorima

Maturanti Druge gimnazije u Kragujevcu pozivaju na protest podrške otpuštenim profesorima

Nova pre 1 sat
Maturanti Druge gimnazije u Kragujevcu pozivaju na protest podrške otpuštenim profesorima

Maturanti Druge gimnazije u Kragujevcu pozivaju na protest podrške otpuštenim profesorima

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Kragujevac

Društvo, najnovije vesti »

"Srbijo, da li se čujemo?": Plan protesta u Novom Sadu na koji pozvali studenti

"Srbijo, da li se čujemo?": Plan protesta u Novom Sadu na koji pozvali studenti

N1 Info pre 9 minuta
Stepanović: Vučić obećava leteće automobile ljudima koji nemaju kanalizaciju

Stepanović: Vučić obećava leteće automobile ljudima koji nemaju kanalizaciju

N1 Info pre 14 minuta
Stepanović: Vučić obećava leteće automobile ljudima koji nemaju kanalizaciju

Stepanović: Vučić obećava leteće automobile ljudima koji nemaju kanalizaciju

Beta pre 9 minuta
Šta sve može u Pekingu za 15 minuta

Šta sve može u Pekingu za 15 minuta

Peščanik pre 4 minuta
„Vučić obećava leteće automobile ljudima koji nemaju kanalizaciju“

„Vučić obećava leteće automobile ljudima koji nemaju kanalizaciju“

Nova pre 9 minuta