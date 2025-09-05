Njujorški blokbaster vredan finala u kojem glavne uloge igraju Novak Đoković i Karlos Alkaraz (21.00)

Srpski teniser Novak Đoković igra u polufinalu Ju-Es opena protiv Španca Karlosa Alkaraza, a to je njihov prvi međusobni duel na njujorškom betonu. Meč počinje u 21 čas. Najzanimljivije detalje, tok i analizu meča možete da ispratite na Internet portalu javnog servisa.

Svoje 14. polufinale Ju-Es opena Đoković, sedmi nosilac na turniru, odigraće protiv Španca, a njih dvojica će se prvi put sastati na ovom grend slemu. Plasmanom među četiri najbolja srpski teniser se izjednačio sa Džimijem Konorsom i sada njih dvojica imaju najviše polufinala u istoriji poslednjeg Ju-Es opena. Đoković je bez previše teških i dugih mečeva stigao do polufinala. U prvom kolu savladan je mladi Tijen, da bi u drugom pobedio još jednog Amerikanca -