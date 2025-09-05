Đoković protiv Alkaraza – meč koji svi čekaju da vide: Srbin porušio sve rekorde, Španac progovorio tek na insistiranje novinara

Nova pre 49 minuta  |  Autor: Miodrag Dimitrijević
Đoković protiv Alkaraza – meč koji svi čekaju da vide: Srbin porušio sve rekorde, Španac progovorio tek na insistiranje…

Ruši rekorde, menja sve što se mislilo da je nemoguće ili da će biti večno, a sada napada 25. grend slem u karijeri.

Ipak, imaće dva najteža zadatka u tenisu pred sobom. Novak Đoković je pobedom nad Tejlorom Fricom sa 6:3, 7:5, 3:6, 6:4 obezbedio rekordno 14. polufinale US Opena (deli rekord sa Džimijem Konorsom) i neverovatno 53. grend slem polufinale u karijeri. To nije uspeo da uradi niko pre njega, niti u muškoj, niti u ženskoj konkurenciji (Kris Evert ostala na 52). Ujedno je srpski as postao i prvi teniser koji je u sedam različitih sezona stigao do polufinala svakog grend
