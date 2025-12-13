Vukčević ponovo dvocifern u novom porazu Vašingtona

RTS pre 28 minuta
Vašington je propustio veliku priliku da sruši favorizovani Klivlend, pošto je u završnici treće deonice imao čak 17 poena viška, ali je na kraju poražen rezultatom 130:126 (35:24, 27:36, 23:40, 45:26). Srpski košarkaš Tristan Vukčević ubacio je 14 poena.

Srpski krilni centar Tristan Vukčević nastavio je seriju dobrih partija, pošto je i na petoj uzastopnoj utakmici ubacio dvocifren broj poena. Srpski reprezentativac postigao je 14 poena za 15 minuta provedenih na terenu, uz šut iz igre 3/7 - nije pogodio nijednu trojku iz dva pokušaja, dok je za dva poena bio precizan tri puta iz pet šuteva. Rivali su često zaustavljali srpskog reprezentativca sa prethodnog Evropskog prvenstva u Rigi prekršajima, što je on znao da
