Tristan Vukčević zapažen u još jednom porazu Vašingtona: Donovan vodio Klivlend do preokreta

Tristan Vukčević ušao je u finu seriju zapaženih NBA nastupa, pošto je noćas peti put zaredom ostvario dvocifreni učinak na utakmicama najjače košarkaške lige na svetu.

Konkretnije, za 15 minuta provedenih na parketu, dao je 14 poena, uz šut iz igre 3/7 (0/2 za tri i 3/5 za dva), a slobodna bacanja su mu posebno išla od ruke (8/8). Sve to u još jednom porazu njegovog Vašingtona, ovog puta od Klivlenda - 126:130 kod kuče, pa posle 23 odigrane utakmice u novoj nsezoni prestonička franšiza ima čak 20 izgubljenih duela. Da zlo bude veće, u noći između 12. i 13. decembra po srednjeevropskom vremenu taj epilog je mogao biti izbegnut.