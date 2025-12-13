Džoel Embid konačno na MVP nivou! Brutalna partija centra Filadelfije za pobedu protiv Indijane (video)

Kurir pre 30 minuta
U noći između petka i subote odigrano je ukupno sedam mečeva u NBA ligi i viđeno je puno uzbuđenja.

Filadelfija Seventisiksersi savladali su Indijana Pejserse sa 115:105, a brutalan meč odigrao je Džoel Embid. Embid je konačno bio na MVP nivou i susret je završio sa 39 poena, devet skokova i tri asistencije. Uz njega, u Filadelfiji se istakao i Pol Džordž sa 23 poena, dok je kod Indijane bolji od ostalih bio Paskal Sijakam koji je ubacio 20 poena. Pogledajte detalje sa ovog meča:
