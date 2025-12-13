Tristan Vukčević ubacuje poene, ali najgori tim NBA gubi

Sport klub pre 2 sata  |  Autor: Nikola Novaković
Tristan Vukčević ubacuje poene, ali najgori tim NBA gubi

Prošla je četvrtina sezone u NBA, a već sada je jasno da će se Vašington Vizardsi u narednim mesecima više baviti narednim NBA draftom nego pokušajima da dobiju utakmice.

Tim iz prestonice SAD ima najgori skor lige (3-20) posle poraza u neizvesnoj završnici u noći petak na subotu po srednjoevropskom vremenu. Ekipa Brajana Kifa poražena je u svojoj “Kapital van” areni od Klivlend Kavalirsa (126:130), a videli smo pravu dramu. Rešio ju je fenomenalni Donovan Mičel, koji je 24 od svojih 48 poena postigao u poslednjoj četvrtini! “Pauk” Mičel je tako predvodio goste iz Ohaja u preokretu, budući da je Klivlend imao čak 15 poena zaostatka
