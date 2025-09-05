Tramp upozorava Evropu: Prestanite da kupujete rusku naftu – finansirate Putinov rat

Rat u Ukrajini – 1.290. dan. Predsednik Francuske, Emanuel Makron, najavio je raspoređivanje vojnih snaga iz 26 zemalja u Ukrajini kao deo međunarodnih bezbednosnih garancija. Sa druge strane, potparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova, Marija Zaharova, izjavila je da Rusija neće prihvatiti prisustvo stranih mirovnjaka u Ukrajini. Reagovao je generalni sekretar NATO-a Mark Rute i poručio da Moskva nema pravo da odlučuje o prisustvu stranih trupa na ukrajinskoj teritoriji.

Kremlj: Strane vojske ne mogu dati bezbednosne garancije za Ukrajinu Strani vojni kontingent ne može da pruži bezbednosne garancije za Ukrajinu, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov ruskoj državnoj novinskoj agenciji RIA. "Da li se bezbednosne garancije Ukrajine mogu osigurati i pružiti stranim, posebno evropskim i američkim, vojnim kontingentima? Definitivno ne, ne mogu", rekao je Peskov. Istakao je da takvo rešenje ne može poslužiti kao bezbednosna garancija