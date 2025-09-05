"Američki i evropski vojnici u Ukrajini? Definitivno ne!" Ovo je konačni odgovor Kremlja na bezbednosne garancije Kijevu koje je najavilo 26 zemalja (foto)

Kurir pre 38 minuta  |  Reuters/Preveo i priredio: N.
"Američki i evropski vojnici u Ukrajini? Definitivno ne!" Ovo je konačni odgovor Kremlja na bezbednosne garancije Kijevu koje…

Strani vojni kontingent ne mogu da osiguraju bezbednosne garancije za Ukrajinu i potrebno je mnogo posla da se uradi pre sastanka na visokom ili najvišem nivou između Moskve i Kijeva o rešavanju sukoba u Ukrajini.

Rojters prenosi da je to danas saopšteno iz Kremlja. U četvrtak se 26 zemalja obavezalo da će pružiti posleratne bezbednosne garancije Ukrajini, koje će uključivati međunarodne snage na kopnu, moru i u vazduhu. - Da li bezbednosne garancije Ukrajini mogu da osiguraju i pruže strani, posebno evropski i američki, vojni kontingenti? Definitivno ne, ne mogu - rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov ruskoj državnoj novinskoj agenciji RIA Novosti. On je to izjavio na
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Putin otkrio šta će biti prioritet Rusije u 21. veku

Putin otkrio šta će biti prioritet Rusije u 21. veku

Telegraf pre 3 minuta
Međunarodne bezbednosne garancije za Ukrajinu i razvoj Dalekog istoka Rusije

Međunarodne bezbednosne garancije za Ukrajinu i razvoj Dalekog istoka Rusije

Naslovi.ai pre 15 minuta
Peskov: Zelenski pozvan u Moskvu na razgovor, a ne na kapitulaciju

Peskov: Zelenski pozvan u Moskvu na razgovor, a ne na kapitulaciju

Sputnik pre 1 sat
Putin: Rusija će unapređivati Transarktički koridor

Putin: Rusija će unapređivati Transarktički koridor

Sputnik pre 23 minuta
Makron: Tačno 26 zemalja obećalo snage podrške za bezbednosne garancije Ukrajini

Makron: Tačno 26 zemalja obećalo snage podrške za bezbednosne garancije Ukrajini

NIN pre 54 minuta
Rusija odbacila knjučnu tačku za mir u Ukrajini: Peskov saopštio odluku Kremlja

Rusija odbacila knjučnu tačku za mir u Ukrajini: Peskov saopštio odluku Kremlja

Mondo pre 58 minuta
Ukrajinska vojska: Gađali smo rusku rafineriju u Rjazanju; Kremlj: Strane vojske ne mogu dati bezbednosne garancije

Ukrajinska vojska: Gađali smo rusku rafineriju u Rjazanju; Kremlj: Strane vojske ne mogu dati bezbednosne garancije

RTS pre 39 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaUkrajinaRojtersRusijaKijevamerikakremljsadRat u Ukrajini

Svet, najnovije vesti »

Kim Džong Un: Nepokolebljiva posvećenost razvoju odnosa Severne Koreje i Kine

Kim Džong Un: Nepokolebljiva posvećenost razvoju odnosa Severne Koreje i Kine

Beta pre 9 minuta
Putin: Ukoliko se NATO trupe pojave u Ukrajini biće legitimna meta /video/

Putin: Ukoliko se NATO trupe pojave u Ukrajini biće legitimna meta /video/

Sputnik pre 14 minuta
Izraelska vojska tvrdi da je preuzela kontrolu nad 40 odsto grada Gaze

Izraelska vojska tvrdi da je preuzela kontrolu nad 40 odsto grada Gaze

NIN pre 9 minuta
PVO neutralisala pretnju

PVO neutralisala pretnju

Vesti online pre 14 minuta
Teška saobraćajna nesreća Ima mrtvih!

Teška saobraćajna nesreća Ima mrtvih!

Alo pre 9 minuta