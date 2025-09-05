"Američki i evropski vojnici u Ukrajini? Definitivno ne!" Ovo je konačni odgovor Kremlja na bezbednosne garancije Kijevu koje je najavilo 26 zemalja (foto)

Strani vojni kontingent ne mogu da osiguraju bezbednosne garancije za Ukrajinu i potrebno je mnogo posla da se uradi pre sastanka na visokom ili najvišem nivou između Moskve i Kijeva o rešavanju sukoba u Ukrajini.

Rojters prenosi da je to danas saopšteno iz Kremlja. U četvrtak se 26 zemalja obavezalo da će pružiti posleratne bezbednosne garancije Ukrajini, koje će uključivati međunarodne snage na kopnu, moru i u vazduhu. - Da li bezbednosne garancije Ukrajini mogu da osiguraju i pruže strani, posebno evropski i američki, vojni kontingenti? Definitivno ne, ne mogu - rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov ruskoj državnoj novinskoj agenciji RIA Novosti. On je to izjavio na