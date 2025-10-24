"Ne šaljemo bombardere u blizini Venecuele"! Tramp: Ubijaćemo ljude koji unose drogu u našu zemlju

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je izveštaj o tome da Sjedinjene Američke Države šalju bombardere tipa B-1 u blizini Venecuele radi povećanja vojnog pritiska - netačan. "Ne, to je netačno", rekao je Tramp novinarima kada su ga pitali o tom izveštaju i dodao da je Vašington "veoma nezadovoljan Venecuelom", prenosi Rojters. The Wall Street Journal objavio je ranije danas da su SAD letele bombarderima B-1 Ratnog vazduhoplovstva u blizini