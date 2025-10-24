"Jednostavno ubijaćemo ljude, ubićemo: Ih!" Tramp oštro zapretio: "Dozvoljeno nam je to"

Blic pre 22 minuta
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je izveštaj o tome da Sjedinjene Američke Države šalju bombardere tipa B-1 u blizini Venecuele radi povećanja vojnog pritiska - netačan.

- Ne, to je netačno - rekao je Tramp novinarima kada su ga pitali o tom izveštaju i dodao da je Vašington "veoma nezadovoljan Venecuelom", prenosi Rojters. "Volstrit džurnal" objavio je ranije danas da su SAD letele bombarderima B-1 Ratnog vazduhoplovstva u blizini Venecuele. Tramp je danas rekao da će uskoro biti kopnenih vojnih operacija u Venecueli i da ne veruje da će tražiti da se kartelima objavi rat. On je naveo da njegova administracija planira da informiše
