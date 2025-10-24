Veliki susret: Tramp će se sastati sa Sijem 30. oktobra u Južnoj Koreji: Ovo će biti glavne teme

Blic pre 23 minuta
Veliki susret: Tramp će se sastati sa Sijem 30. oktobra u Južnoj Koreji: Ovo će biti glavne teme

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp sastaće se sa kineskim predsednikom Si Đinpingom sledeće nedelje u okviru azijske turneje, saopštila je danas Bela kuca.

Kako je navela portparolka Bele kuće Kerolajn Livit, susret sa Sijem zakazan je za sledeći četvrtak na marginama Samita za ekonomsku saradnju Azijsko-pacifičkog regiona u Južnoj Koreji. Ona nije iznela detalje o sadržaju razgovora, prenosi američki portal Politiko. Tramp putuje u Maleziju u petak kasno uveče. Po planu, Tramp će se u utorak sresti sa novom premijerkom Japana Sanae Takaiči, a u sredu sa liderom Južne Koreje Li Džae Mjungom. Tramp je izjavio da će se
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Tramp najavio sastanak sa Sijem: Evo gde će se i kada sresti

Tramp najavio sastanak sa Sijem: Evo gde će se i kada sresti

Telegraf pre 1 sat
Bela kuća: Tramp se sledeće nedelje sastaje sa Sijem, još uvek moguć sastanak s Putinom

Bela kuća: Tramp se sledeće nedelje sastaje sa Sijem, još uvek moguć sastanak s Putinom

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Južna KorejaBela kućaJapanDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Veliki susret: Tramp će se sastati sa Sijem 30. oktobra u Južnoj Koreji: Ovo će biti glavne teme

Veliki susret: Tramp će se sastati sa Sijem 30. oktobra u Južnoj Koreji: Ovo će biti glavne teme

Blic pre 23 minuta
Bela kuća upozorava: poremećaji u letovima zbog blokade rada vlade

Bela kuća upozorava: poremećaji u letovima zbog blokade rada vlade

Politika pre 33 minuta
Đurđica (42) zadavljena, pa bačena u šumu, a onda se muž ubio: Detalji jezive tragedije u Hrvatskoj

Đurđica (42) zadavljena, pa bačena u šumu, a onda se muž ubio: Detalji jezive tragedije u Hrvatskoj

Blic pre 1 sat
"Ne šaljemo bombardere u blizini Venecuele"! Tramp: Ubijaćemo ljude koji unose drogu u našu zemlju

"Ne šaljemo bombardere u blizini Venecuele"! Tramp: Ubijaćemo ljude koji unose drogu u našu zemlju

Kurir pre 1 sat
Szo: Potrebno sedam milijardi dolara za obnovu zdravstvenog sistema Pojasa Gaze

Szo: Potrebno sedam milijardi dolara za obnovu zdravstvenog sistema Pojasa Gaze

Kurir pre 1 sat