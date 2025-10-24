Veliki susret: Tramp će se sastati sa Sijem 30. oktobra u Južnoj Koreji: Ovo će biti glavne teme

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp sastaće se sa kineskim predsednikom Si Đinpingom sledeće nedelje u okviru azijske turneje, saopštila je danas Bela kuca.

Kako je navela portparolka Bele kuće Kerolajn Livit, susret sa Sijem zakazan je za sledeći četvrtak na marginama Samita za ekonomsku saradnju Azijsko-pacifičkog regiona u Južnoj Koreji. Ona nije iznela detalje o sadržaju razgovora, prenosi američki portal Politiko. Tramp putuje u Maleziju u petak kasno uveče. Po planu, Tramp će se u utorak sresti sa novom premijerkom Japana Sanae Takaiči, a u sredu sa liderom Južne Koreje Li Džae Mjungom. Tramp je izjavio da će se